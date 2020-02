Chico Preto diz que não é oportuno Wilson Lima “bater de frente” com Bolsonaro por coisa pequena

Redação AM POST*

O vereador Chico Preto afirmou que a falta de firmeza leva o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), a tomar decisões impensadas e que colocam em xeque os interesses do estado. A avaliação foi feita após o chefe do executivo estadual assinar uma carta de repúdio ao presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido), por “não contribuir com a democracia”.

Na avaliação do parlamentar, no momento em que a Reforma Tributária começa a ser discutida no Congresso – sendo o tema é de fundamental importância para a sobrevivência da Zona Franca de Manaus -, não é oportuno o governador “bater de frente com o presidente por coisa pequena”.

“Será que isso é mal de Wilson? De Wilson que é do PSC?”, indagou de forma irônica se referindo ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que se elegeu na “onda Bolsonaro” e após eleito passou a criticar o presidente.

“Num momento importante para a Zona Franca de Manaus, o que menos precisamos é do governador Wilson Lima se indispondo com o presidente. O governador me parece deslumbrado e pegando corda com os colegas governadores. Ele só esquece que precisamos ter cautela no trato com o Governo Federal. Mas essa atitude é entendível. Ele não tem experiência que o cargo requer”, afirmou Chico Preto.

O vereador destacou, também, que a carta de repúdio é mais uma narrativa criada por opositores do presidente, sobretudo o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC).

“O Wilson Lima está caindo na lábia do Doria, do Witzel e dos governadores socialistas do Nordeste. Dizer que o presidente Bolsonaro não contribui com a democracia é fechar os olhos para realidade. Essa gestão não teve um caso de corrupção, não fez conchavo político com deputado, respeitando assim o princípio da separação dos poderes, não interferiu em decisões do Congresso, e essas pessoas vêm com esse papo? Isso é conversa de doido”, concluiu.