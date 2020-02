Ciro Gomes culpa Bolsonaro por tiros contra seu irmão

Redação AM POST*

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, responsabilizou o presidente da República Jair Bolsonaro por ter permitido que a situação no município cearense de Sobral, chegasse a um estado crítico, e seu irmão, o senador licenciado Cid Gomes (PDT), fosse atingido por dois tiros.

“O episódio se deve a uma impotência dos poderes constituídos em fazerem a Constituição Federal ser respeitada no Brasil e a um canalha que transformou a República do Brasil em uma república de canalhas que se chama Jair Messias Bolsonaro” disse ele em entrevista à Folha de S.Paulo.

Ciro Gomes também defendeu seu irmão e disse que ele tentava restabelecer a ordem em Sobral, após grupos de manifestantes circularem pela cidade fazendo ameaças e com armas na mão.

“E aí fica uma certa imprensa e esquerda elegantes no Brasil dizendo que o camarada perdeu a calma, que avançou com retroescavadeira. A minha pergunta é: se enfrenta fascismo com flores ou lacração de internet? Não foi a omissão dos políticos e a sua irresponsabilidade que permitiu o avanço da facção criminosa?”, questionou.