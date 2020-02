Colombiano desaparece após viajar de Itacoatiara para Manaus

Nesta sexta-feira (21/02), às 11h40, servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) registraram Boletim de Ocorrência (BO), sobre o desaparecimento de Leandro Echeverri Oquendo, 20, que ocorreu na madrugada do dia 1º de fevereiro deste ano, por volta das 1h, quando ele saiu do município de Itacoatiara, com destino a Manaus.

De acordo com o BO, Nina Paola Castro, que é vice-cônsul da Colômbia em Manaus, compareceu à unidade policial para informar que no dia do fato, Leandro saiu da casa onde mora, localizada na rua Coronel Serudo Martins, bairro Centro, no município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta da capital), com destino ao porto da cidade, onde embarcou com destino à capital, e posteriormente, seguiria para Tabatinga, no Amazonas, ou Santarém, no estado do Pará.

A noticiante informou, também, que a família dele entrou em contato com o consulado da Colômbia em Manaus, solicitando apoio para localizar Leandro, pois, desde que saiu de casa, não deu mais notícias e nem foi mais visto.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro de Leandro, entrar em contato com os servidores da especializada pelo número: (92) 3214-2268.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.