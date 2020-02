Começa recuperação de trechos críticos da AM-070

Redação AM POST*

Iniciará na próxima quarta-feira (12/02) os serviços de recuperação dos trechos da rodovia AM-070, que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Os serviços serão realizados para garantir a trafegabilidade da via e a segurança dos motoristas que dela se utilizam diariamente. Essa ação já estava prevista no planejamento anual da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), por determinação do governador Wilson Lima, tendo sido tratado por ele, inclusive, quando de sua visita a Novo Airão.

A Seinfra realizou um processo licitatório para esse fim junto ao Centro de Serviços Compartilhados (CSC), antiga CGL-AM, e os trabalhos serão iniciados já na próxima semana, priorizando os trechos mais críticos da AM-070, com ações de tapa-buracos e remendos profundos.

O secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, determinou a realização de um levantamento dos trechos mais críticos para que estes recebam prioridade quando da realização dos trabalhos. A empresa vencedora do processo licitatório está mobilizando homens, máquinas e equipamentos para iniciar os trabalhos na semana que vem.

“Nós entendemos perfeitamente a preocupação dos moradores das margens desta rodovia, que está sendo duplicada, mas precisamos seguir os ritos legais para iniciar as obras. Esse rito tem início com a elaboração do projeto básico, licitação, homologação e assinatura do contrato com a empresa vencedora para só então iniciarmos os trabalhos”, explicou Carlos Henrique Lima.

Além dos trechos críticos da AM-070, também serão beneficiados no pacote licitado a Estrada de Novo Airão, AM-352; a Estrada da Bela Vista, AM-453; e a Estrada do Caldeirão, AM-452. As três rodovias passarão a receber serviços de conservação e manutenção previstos no contrato.

Duplicação – O Governo do Estado cumpriu, apesar da chegada antecipada do período chuvoso, 40% da meta de duplicação dos 20 quilômetros previstos para serem entregues em 2019.

Está prevista para dezembro de 2020 a entrega da obra, que deve garantir o desenvolvimento e a redução de problemas socioeconômicos das regiões interligadas com a capital amazonense. A rodovia possui 78,14 quilômetros de extensão e já foram executados 34 quilômetros, nos últimos seis anos. O Governo do Estado está trabalhando para concluir os 43 quilômetros restantes até 2020.