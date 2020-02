Comissão combate a exploração sexual e o trabalho infantil no Carnaval

Redação AM POST*

A Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas) iniciou, neste fim de semana, um intenso trabalho de fiscalização e prevenção contra a exploração sexual, trabalho infantil e o consumo de drogas e bebidas alcoólicas em bandas e blocos de Carnaval na cidade de Manaus.

No sábado (15), na Banda da Bica e, no domingo (16), na Banda da Difusora, a equipe de fiscalização coordenada pelo próprio deputado, intensificou o trabalho de orientação aos proprietários de bares e barracas para coibir a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, crime previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo Álvaro Campelo, essa ação visa também sensibilizar a sociedade a ficar alerta a estes crimes. “Mais uma vez, a nossa Comissão está cumprindo seu papel, indo in loco fiscalizar e prevenir práticas criminosas contra nossas crianças e adolescentes. Vale destacar a importância de denunciar esses delitos pelos vários canais de atendimento, como o Disque 100, o 190 ou mesmo pessoalmente, nas delegacias e conselhos tutelares”, explica o deputado.

As ações seguem durante todo o Carnaval, com equipes distribuídas pela capital e interior do Estado. No ano de 2019, no mesmo período, a Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), alcançou todos os municípios da região metropolitana, obtendo resultados significativos no fortalecimento do combate a crimes de exploração sexual e trabalho infantil.