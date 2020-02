Coreia do Sul dá alta para seu 1º paciente recuperado do coronavírus

Agência EFE

Com 18 casos confirmados de contaminação pelo coronavírus, a Coreia do Sul anunciou, nesta quarta-feira (5), a alta de seu primeiro paciente. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia, um homem de 35 anos, que havia contraído o vírus em Wuhan, na China teve resultado negativo em vários exames consecutivos após 13 dias em quarentena.

Responsável pelo tratamento, o doutor Jin Beom-Sik pretende acompanhar de perto o quadro do paciente já que ele pode ter complicações inesperadas. O país anunciou dois novos casos de coronavírus: a filha de um dos infectados anteriormente e um homem que esteve em contato com um malaio em Singapura.

A Coreia do Sul proibiu a entrada de estrangeiros que venham da província chinesa de Hubei, onde Wuhan se localiza. A cidade foi apontada como epicentro do contágio. O vírus já causou a morte de quase 500 pessoas.