Corpo é encontrado dentro de mala no Distrito Industrial

Redação AM POST

Um homem, ainda nao identificado, foi encontrado morto dentro de uma mala por volta das 6h, na manhã deste domingo (9), na beira da avenida dos Oitis, no Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que encontraram o corpo quando passavam pela área em um microonibus e desceram para ver do que se tratava. Após encontrarem o cadáver, eles acionaram a polícia.

Conforme informações da polícia, o homem estava dentro da mala em posição fetal, estava com pés e mãos amarrados com fita e fio elétrico, havíam marcas de agressão, hematomas na cabeça e duas perfurações no pescoço feita por arma branca.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.