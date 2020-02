Curto-circuito teria provocado incêndio que destruiu casa em Anori

Redação AM POST

Um curto-circuito teria provocado incêndio em uma casa, na tarde deste domingo (23), na rua Manoel Pinto brandão, no município de Anori (distante 195 quilômetros da capital Amazonense).

Testemunhas relataram que o incêndio teria iniciado após uma queda de energia e o fogo se propagou rapidamente na residência.

Moradores da casa, sendo eles uma mãe e dois filhos, perderam tudo. Durante o incêndio, populares da região tentavam apagar o fogo com baldes de água até a chegada de um Caminhão Pipa que controlou a situação e impediu que as chamas se propagassem para as demais casas.

A Defesa Civil de Anori está prestando ajuda aos moradores da casa atingida e não houve vítimas de queimadura.