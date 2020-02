Datena sobre Bolsonaro “nunca me definiu como candidato”

Em entrevista ao portal O Antagonista, o apresentador José Luiz Datena disse que provavelmente se filiará ao MDB após o carnaval. Ele pretende concorrer à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais. Datena adiantou que as conversas com o atual prefeito Bruno Covas, que vai disputar a reeleição, não avançaram.

O jornalista revelou que a chapa com o ex-governador Márcio França não se concretizou. Datena deixou nas mãos do partido para decidir se vai apostar nele como candidatura solo ou se aguardará 2022 para lançá-lo ao Senado.

Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, José Luiz Datena não sente que ele tenha vontade de apoiar alguém em São Paulo. Ele também alfinetou o apresentador Luciano Hulk, que almeja concorrer ao posto máximo no poder público.

– No carnaval, não se atualiza muita coisa. Estou dependendo do que o MDB decidir. Depois da folia, teremos um cenário mais claro. Bolsonaro nunca me definiu como candidato dele. Até citou que eu poderia me eleger sem o apoio dele. Mas, no quadro nacional, meu enfoque seria mesmo o Senado. Basta um herói da mídia na disputa presidencial. O cara já tem até nome de integrante da legião.