David Almeida diz que já sofreu ataques de grupo político que quer derrubar sua candidatura à prefeitura de Manaus

Redação AM POST*

O ex-deputado estadual David Almeida, afirmou que já sofreu, pelo menos, três ataques de um grupo político que quer lhe tirar do comando do Avante e derrubar sua candidatura à prefeitura de Manaus nas eleições 2020. A declaração do político, que lidera as pesquisas eleitorais para o cargo desde o ano passado, foi dada em entrevista ao blog da jornalista Rosiene Carvalho.

De acordo com David Almeida “no momento certo” ele vai dizer quem são essas pessoas que lutam contra sua candidatura. Ele também alega que não vai falar agora porque não tem provas para criminalizar seus opositores e não que cometer calúnia.

“Já foram feitos pelo menos três ataques para me tirar do partido e não conseguiram. Vou repetir aqui: não vão conseguir. No momento certo, na hora devida vou dizer quem são, quem foram. Qual grupo pediu, o que ofereceram para me tirar o comando do partido de mim e quem queriam liar ao partido? Tudo isso vai ser dito, falado no momento certo e oportuno. Eu acredito que com a consolidação do Avante nós temos a oportunidade de trabalhar uma proposta para Manaus”, declarou o ex-deputado que também disse que conta com o apoio do diretório nacional do partido.

Ainda sobre sua candidatura David negou que tenha apoio do atual prefeito da capital, Arthur Neto (PSDB). “Nunca conversei com ele sobre isso. Encontrei o prefeito duas vezes. Fui desejar feliz ano novo para ele porque foi muito solícito ao decretar luto por ocasião da morte da minha esposa. Eu seria muito ingrato se não fosse até ele ao menos agradecer”, esclareceu.

LEIA A ENTREVISTA COMPLETA AQUI