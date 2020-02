Defensoria Pública divulga gabarito de seleção de estágio em Direito

Redação AM POST

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) divulgou, na manhã desta segunda-feira (03/02), o gabarito da prova do 1º Processo Seletivo de Estágio em Direito de 2020. A aplicação da prova ocorreu ontem (02/02), na Faculdade Martha Falcão, na zona centro-sul de Manaus.

O gabarito está disponível no endereço eletrônico http://bit.ly/GabaritoEstagioDPEAM. A seleção teve 266 inscritos e oferece 10 vagas em unidades da Defensoria em Manaus, além de servir para formação de cadastro de reserva. Quando convocados, os candidatos aprovados vão receber bolsa mensal de R$ 779 e auxílio-transporte de R$ 167,20.

Participam da seleção estudantes que estão cursando entre o 4° e 8° período da graduação em Direito. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado até o dia 14 de fevereiro e o final até o dia 28 de fevereiro. Ambos também serão publicados no site da DPE-AM (https://www.defensoria.am.gov.br/editais).

Recursos – Candidatos que desejam interpor recursos sobre o gabarito ou a aplicação das provas podem entrar com o pedido até as 14h da próxima quarta-feira (05/02). O recurso deve ser entregue na sede da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado (Esudpam), localizada na rua 24 de Maio, 321, no Centro de Manaus.