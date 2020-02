Delegado Pablo se destaca entre deputados do AM com boa nota no Ranking de Plenário Monte Castelo

Redação AM POST*

Um ranking de desempenho dos deputados federais no ano de 2019 foi divulgado nessa segunda-feira (3) pelo Instituto Monte Castelo e mostra o deputado Delegado Pablo (PSL) como o primeiro do Amazonas e o petista José Ricardo como o pior.

Nas classificação os deputados federais do Amazonas aparecem assim: 25º Delegado Pablo – com 9,6 pontos;

112º Marcelo Ramos (PL) – com 8,1 pontos; 184º Capitão Alberto Neto (Republicanos) – com 7,3 pontos; 184º Bosco Saraiva (Solidariedade); 257º Silas Câmara (Republicanos) – com 6,2 pontos; 292º Átila Lins (PSD) – com 6,2 pontos; 292º Sidney Leite (PSD) – com 6,2 pontos e 445º José Ricardo (PT) – com 1,2 pontos.

Segundo o instituto, a ideia do Ranking é avaliar quais deputados federais contribuem para a construção de um país mais seguro, livre e próspero. Isso implica, no Brasil atual: no respeito às instituições, na liberdade de empreender, no combate incessante à corrupção, no rigor contra o crime, na manutenção da família natural e da defesa da dignidade inerente a toda vida humana.

A análise levou em conta 13 propostas de lei votadas pela Câmara durante o ano de 2019, o primeiro dos deputados federais eleitos em 2018. A lista completa pode ser conferida no site da instituição e no link: https://montecastelo.org/ranking/#4.2

A metodologia do instituto, avalia a posição de cada deputado em votações e produção de projetos. Uma nota alta é um sinal de que o deputado agiu conforme esses valores na hora de votar, embora não seja um atestado de comportamento exemplar fora de plenário.

Sobre o Instituto

O Instituto Monte Castelo é um centro independente de pesquisa em políticas e legislação, pautado pela defesa da vida, da liberdade e da responsabilidade. Com sede em Brasília, foi fundado em julho de 2017, e tem a independência como princípio inegociável. O instituto não recebe recursos de governos ou de partidos políticos.