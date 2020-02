Deputados se mobilizam pela criação do Ministério da Amazônia

Redação AM POST

Os presidentes das Assembleias Legislativas do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, e Roraima (ALERR), deputado Jalser Renier (SD), iniciaram uma mobilização junto às Assembleias dos Estados que compõe a Amazônia Legal em defesa da criação do Ministério Extraordinário da Amazônia, proposto pelo deputado federal Átila Lins (PP-AM). A informação é do presidente Josué Neto anunciada nesta terça-feira (18) no plenário do Parlamento amazonense.

Uma reunião com os presidentes das Assembleias dos Estados do Maranhão, Amapá, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Tocantins (Estados que compõe a Amazônia Legal) está marcada para o início de março, em Manaus.

Os parlamentares trataram do assunto em Boa Vista (RR), onde Josué esteve na segunda-feira (17). “Iniciamos a articulação e já estamos buscando o apoio dos presidentes de outras Assembleias Legislativas, além dos deputados que queiram abraçar nossa mobilização pela criação do Ministério da Amazônia”, disse Josué explicando que o objetivo é apoiar o deputado federal Átila Lins e dar sustentação ao pedido de criação do Ministério da Amazônia.

Lins chegou a tratar do assunto pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro no último dia 13. Segundo o deputado, a nova pasta vai cuidar da regularização fundiária na Amazônia, das estradas importantes para a região, do turismo ecológico e de uma série de ações que o presidente Jair Bolsonaro quer desenvolver diretamente na Região Amazônica.

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro fez uma coletiva de imprensa, em Brasília, no dia 13 de fevereiro, ao lado do deputado Átila Lins, afirmando que estava analisando a sugestão de criação do Ministério Extraordinário da Amazônia Legal.