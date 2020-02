Dermilson Chagas é expulso do Progressistas

Redação AM POST*

O deputado estadual Dermilson Chagas, foi expulso do partido Progressistas sob a alegação de não apoiar o governo do Estado na Assembléia legislativa do Amazonas (Aleam). A decisão da legenda foi anunciada pelo presidente do partido no Amazonas, o deputado federal Atila Lins.

De acordo com justificativa do comandante da sigla, Dermilson teria desobedecido as orientações pragmáticas da legenda e representava votos e atitudes, que não seguiam o estatuto do partido. Atila Lins enviou documento ao presidente da Aleam, Josué Neto, explicando o fato.

Dermilson Chagas, por sua vez, disse que sua expulsão do partido é ‘retaliação direta’ pois sempre foi oposição ao governo. “Estou tranquilo pois existem jurisprudências capazes de me manter no cargo. Hoje minha atuação dentro da Aleam, acarretou essa expulsão, mas ainda tenho tempo para pensar e decidir por um novo partido”, comentou Chagas.