Desafio de Bolsonaro para zerar ICMS é aceito por poucos governadores até o momento

Redação AM POST*

Apenas três governadores, até o momento, sinalizaram apoio a medida do presidente da República, Jair Bolsonaro, de reduzir os impostos sobre os combustíveis, que reduziria o preço da gasolina comum, por exemplo, para menos de 3 reais. O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), o governador do Piauí, Wellington Dias e o governador de Goiás, Ronaldo Caidado (DEM), se manifestaram de forma pontual, com tom positivo, sobre o tema.

“Queremos mostrar que a responsabilidade final do preço não é só do governo federal. Nós temos aqui PIS, Cofins, Cide. Vai onerar para nós também, mas os nossos governadores têm que ter, obviamente, responsabilidade no preço final do combustível”, ressaltou o presidente.

Na última semana os 23 governadores se manifestaram, por meio de carta ao presidente, contra a proposta de Bolsonaro e evidenciaram que os Estados possuem autonomia para definir as alíquotas de ICMS e que o setor de combustíveis é responsável por cerca de 20% da arrecadação do tributo.