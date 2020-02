Desembargadora libera Afonso Lobo de usar tornozeleira eletrônica

Redação AM POST*

O ex-secretário de Fazenda do Amazonas, Afonso Lobo, recebeu decisão favorável da desembargadora federal Mônica Sifuentes do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para retirada da tornozeleira eletrônica, durante o andamento do processo no âmbito da Operação Maus Caminhos.

A magistrada atendeu a apelação da defesa do ex-gestor da Sefaz-AM, que teve revogadas todas as medidas cautelares impostas. Além disso ele ganhou o direito de viajar para fora de Manaus sem a obrigação de avisar à Justiça Federal.

Na sua decisão, a magistrada entendeu que não existem fatos novos, comprobatórios, sobre as acusações contra o ex-secretário de Fazenda que justifiquem a manutenção das medidas cautelares.

Afonso Lobo foi preso em fevereiro de 2018 e dois meses depois foi liberado. A sua prisão preventiva foi substituída para medidas cautelares onde esteve usando tornozeleira eletrônico no período de 1 ano e 9 meses.