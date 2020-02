Detran-AM oferta curso gratuito ‘Mecânica de Salto Alto’

Redação AM POST

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está com inscrições abertas para o curso gratuito “Mecânica de Salto Alto”. A capacitação oferece 100 vagas e é voltada para mulheres, habilitadas ou não. As inscrições seguem até o dia 6 de março ou até o preenchimento das vagas.

A inscrição é gratuita e pode ser realizada na Gerência de Cursos e Qualificação de Servidores do Detran-AM, situada na sede da instituição, localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.884, Parque Dez, das 8h30 às 13h30. O curso tem uma carga horária total de 20h.

No ato da inscrição, a candidata deve efetuar a doação de dois pacotes de fraldas geriátricas, nos tamanhos P, M ou G, que serão encaminhadas para doação. Não é necessário fazer agendamento. No ato da inscrição, é preciso apresentar cópias e originais do RG e CPF.

O curso é realizado pela Gerência de Cursos e Qualificação de servidores do Detran-AM. O objetivo é promover conhecimentos básicos sobre mecânica básica para mulheres, habilitadas ou não, contribuindo para a promoção de um trânsito seguro.

O curso ocorrerá nos sábados, entre os dias 7 e 14 de março, das 8h às 18h, com intervalo para almoço, no Auditório do Detran-AM. Durante as aulas, serão abordados diversos assuntos, como introdução à mecânica, itens de segurança, sistema elétricos, sistema de suspensão, sistema de freios, sistema de transmissão, motor, ciclo do motor e prática. Ao final do curso, todos receberam o certificado de conclusão de curso.