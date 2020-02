Dupla é presa após fazer arrastões no São José

Redação AM POST

Dois homens, de 22 e 28 anos, que não tiveram identidade revelada, foram presos suspeitos de fazerem arrastões por volta das 00h20, na madrugada dessa quinta-feira (12), no bairro São José, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia militar, os PMs abordaram a dupla que estava em atitude suspeita em um carro prata, modelo Gol, placa OAM 3477. Durante a revista, foram com eles foram encontrados cinco celulares, e um simulacro de pistola escondido debaixo do banco do condutor.

A dupla foi presa em flagrante e encaminhada ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.