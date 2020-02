Dupla é presa com carga de droga avaliada em R$ 120 mil no conjunto Osvaldo Frota

Redação AM POST*

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), em operação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), detiveram dois homens por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (07/02), no conjunto Osvaldo Frota, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

A equipe que atendeu a ocorrência, por volta das 20h, recebeu uma denúncia anônima com informações sobre suspeitos que estariam transportando um carregamento de drogas em um veículo na rua Iritama, conjunto Osvaldo Frota.

Imediatamente, a guarnição iniciou as buscas e conseguiu visualizar o veículo com dois suspeitos no interior. Foi feito acompanhamento, abordagem e, durante revista pessoal nos dois ocupantes e no interior do veículo, os policiais encontraram no porta-malas 15 tabletes de possivelmente maconha tipo Skunk, avaliados em aproximadamente R$ 120 mil.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.