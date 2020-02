Dupla é presa por envolvimento em roubou de ônibus de turismo que causou prejuízo de R$ 150 mil

Redação AM POST*

Os jovens Erivan Souza de Lima, 24, e Filemon Silva dos Anjos, 21, foram presos por envolvimento em roubo a passageiros de um ônibus de turismo que teria como destino a cidade de Lethem, na Guiana Inglesa no dia 9 de novembro de 2019. O grupo de bandidos subtraiu das vítimas objetos e dinheiro, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 150 mil.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na ocasião do crime, Erivan e Filemon, juntamente com Leonildo que já foi preso em dezembro de 2019, e Renato de Souza Cordeiro, que está sendo procurado, se passaram por passageiros do ônibus, quando em determinado ponto da rodovia Vidal de Mendonça, bairro Colônia Terra Nova, zona norte, anunciaram o roubo.

“Durante a ação criminosa, os indivíduos portavam armas de fogo e subtraíram aparelhos celulares, cartões de crédito, quantias em dinheiro e outros pertences de 16 pessoas. Eles desferiram coronhadas em algumas das vítimas. Em posse dos objetos de valor, o grupo empreendeu fuga do ônibus por uma região de mata da zona mencionada”, explicou Cunha.

Prisão

A prisão de Erivan foi realizada na casa onde ele mora, situada na rua da Paz, bairro Tarumã, zona oeste. Já Filemon foi preso na rua Santa Izabel, no bairro Santo Agostinho, na mesma zona da cidade. As ordens judiciais em nome dos indivíduos foram expedidas no dia 14 de novembro de 2019, pela juíza Rosália Guimarães Sarmento, da Central de Plantão Criminal.

Procedimentos

No 18° DIP, Erivan e Filemon foram indiciados por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão levados para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul da capital.