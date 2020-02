Dupla é presa por estupro de vulnerável e por roubo na Zona Leste de Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Rafael Costa e Silva, titular da unidade policial, cumpriu, ao longo da manhã de sexta-feira (28/02), dois mandados de prisão, por delitos distintos, ambos em razão de sentença condenatória, em nome de dois indivíduos. As prisões ocorreram em pontos diferentes do bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da cidade.

Um homem foi preso, na rua do Aterro, comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, por estupro de vulnerável tendo como vítima uma adolescente de 12 anos. O crime ocorreu em 2007, na rua Cacique, segunda etapa do bairro Zumbi dos Palmares, zona leste da cidade. Na ocasião do delito, o infrator ofereceu R$ 10 para que a vítima praticasse sexo com ele, mas, após a negativa, ele a ameaçou com um espeto de churrasco, materializando o ato sexual.

O mandado de prisão em nome do infrator expedido no dia 29 de abril de 2007. Na época, ele tinha 27 anos e foi condenado a 10 anos de prisão.

Em seguida, os policiais civis do 4º DIP prenderam Michel Andrade Brito, 26, por envolvimento em roubo, ocorrido em outubro de 2013, a alunos de uma escola, situada na rua Jurema, conjunto Kíssia, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade. O delegado informou, que na ocasião do delito, Michel e outro indivíduo, abordaram os estudantes em via pública e subtraíram das vítimas três celulares.

Após o delito, os infratores foram presos em flagrante em posse dos celulares roubados. Michael foi condenado a seis anos e dois meses de reclusão em 1ª e 2ª instância.

Procedimentos – Os dois infratores presos foram submetidos ao exame de corpo de delito. Ao término dos trâmites na unidade policial, eles foram levados para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.