Dupla é procurada pela polícia por envolvimento no assassinato de dono de lancha, no Careiro da Várzea

Redação AM POST*

O delegado David Jordão, titular do 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea, solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de dois homens, identificados como Giovane e Lucas Medeiros Fernandes, investigados pela autoria do homicídio de Isaías Araújo de Brito, ocorrido na última segunda-feira (03/02), naquele município (distante 25 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com a autoridade policial, na ocasião do delito, os dois indivíduos adentraram a lancha de fretes da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra Isaías e, em seguida, jogaram o corpo do homem no rio. Após consumar a ação criminosa, a dupla ficou escondida em uma área de mata e, depois, em Careiro da Várzea.

“Quando chegaram no município, Giovane e Lucas obtiveram a ajuda de Maykon, que já foi preso pela nossa equipe, para fugir dos policiais que estavam investigando o desaparecimento de Isaías. No decorrer das diligências preliminares, nós constatamos que o crime teria sido motivado por brigas de organizações criminosas atuantes no estado”, explicou o delegado Jordão.

Quem puder colaborar com informações sobre a localização da dupla, entrar em contato pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.