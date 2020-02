Dupla faz arrastão em ônibus da linha 029 no Monte das Oliveiras

Redação AM POST

Um ônibus da linha 029, da empresa açaí, teve toda a renda roubada por uma dupla de criminosos armados com faca, na noite deste domingo (9), na rua Mulateiro, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram que os bandidos estavam em uma parada de ônibus e aproveitaram o momento em que uma passageira desembarcava para entrar no coletivo. Um dos meliantes colocou a faca no pescoço do motorista ameaçando fura-lo se reagisse.

A renda do ônibus e o pertences dos passageiros foram levados e os criminosos fugiram sem serem identificados. O Boletim de Ocorrência (BO) foi feito no 6 Distrito Integrado de Polícia (DIP).