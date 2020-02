Dupla Gabi e Guilherme vencem terceira prova do líder do BBB 20

Gabi e Guilherme venceram a terceira prova do líder do BBB 20 na madrugada de hoje, e comemoraram muito ao lado dos demais brothers na área externa da casa. A dupla venceu Bianca e Ivy, as duas remanescentes após cerca de quatro horas de prova.

Com a vitória da dupla, os dois terão que decidir posteriormente quem está imune e poderá indicar alguém ao paredão, e quem ganhará R$10 mil em dinheiro e a mesma quantia em compras.

A dupla Flayslane e Mari Gonzalez foi a quinta eliminada da prova do líder de resistência da madrugada de hoje. As duas saíram da prova logo após a eliminação de Manu Gavassi e Pyong.

Babu e Victor Hugo deixaram a prova antes dos brothers. Thelma e Rafa Kalimann foram as primeiras eliminadas da prova, seguidas por Marcela e Gizelly. Três duplas seguem na disputa: Guilherme e Gabi; Mari e Flayslane; Manu e Pyong e Ivy e Bianca.

A cada rodada, as duplas deveriam memorizar um pedido no telão: a imagem de um produto e o nome de uma cidade. Um integrante deveria pegar o cubo represente do produto e o outro a cidade correspondente. Em seguida, deveriam apertar o botão dentro do tempo para validar a rodada.

Na final do programa, Tiago afirmou que a liderança será individual e a dupla terá de decidir quem ficará com a imunidade, a chance de indicar um brother ao paredão e escolher quem irá para o grupo VIP e a Xepa. Em contrapartida, o outro integrante da dupla ganhará R$ 10 mil reais e mais R$ 10 mil em compras no aplicativo da marca patrocinadora da prova, além da chance de disputar a prova do anjo, que será autoimune.