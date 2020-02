Dupla sertaneja terá que indenizar em R$ 300 mil família de funcionário que morreu eletrocutado em palco

Redação AM POST*

Os cantores Henrique e Juliano devem indenizar em R$ 300 mil por danos morais à família do funcionário, Carlos Barbosa de Souza, que morreu eletrocutado enquanto fazia reparados no palco em que a dupla sertaneja se apresentaria. A informação é do G1.

A justiça também determinou nesta terça-feira (11) o pagamento de pensão no valor de um salário mínimo aos pais do homem enquanto eles estiverem vivos. A audiência de indenização foi realizada na 1ª Vara do Trabalho de Goiânia.

“Nós ficamos satisfeitos com o resultado do processo. A empresa prestou todo o apoio para a família desde que aconteceu o acidente e agora não seria diferente”, disse o advogado que representa a dupla e a empresa Workshow Produções, Maurício Vieira de Carvalho.