Eduardo Braga diz que combate ao desemprego é o grande desafio de 2020

Redação AM POST*

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, afirmou, nesta segunda-feira (03), que o grande desafio, neste ano de 2020, continua sendo multiplicar a geração de emprego e renda no país. Depois de participar da solenidade de abertura do ano legislativo, em Brasília, ele disse acreditar que há uma expectativa grande em relação à retomada do crescimento econômico, único caminho para combater o drama do desemprego.

O parlamentar lembrou que há várias proposições importantes na pauta do Congresso, entre elas as propostas de emendas constitucionais que fazem parte do Plano Mais Brasil – a PEC Emergencial, com aplicação de “gatilhos” automáticos para cortes de despesas públicas, a PEC que prevê a extinção ou desvinculação de recursos de fundos públicos infraconstitucionais e a PEC do Pacto Federativo, que garante maior fôlego financeiro a estados e municípios.

A reforma tributária só deverá ser aprovada, na opinião do senador, se houver negociação eficiente entre governo federal, governos estaduais e Congresso Nacional. “A reforma tributária boa para o Brasil será a que simplificar impostos, não aumentar a carga tributária, sinalizar redução de tributos no futuro e garantir maior justiça fiscal, de forma a alavancar novos investimentos, capazes de gerar renda e emprego para os brasileiros”, sintetizou o senador.

Eduardo Braga sinalizou ainda a importância da aprovação do novo marco legal do saneamento básico, de forma a assegurar maior oferta dos serviços país afora. É inaceitável, segundo ele, que mais de 100 milhões de brasileiros não tenham ainda acesso a serviços de coleta de esgoto e que cerca de 35 milhões não tenham acesso à água potável em casa.