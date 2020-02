Eliminado do BBB 20, Petrix Barbosa vai à delegacia depor em caso de assédio

Redação AM POST*

Após ser acusado de assédio em sua participação no Big Brother Brasil 20, o atleta Petrix Barbosa foi visto chegando à uma delegacia no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para prestar depoimento.

A coordenadora geral do DGPAM – Departamento-Geral de Polícia de Atendimento À Mulher, responsável pela investigação do caso, explicou que as denúncias são relacionadas a dois assédios em festa do programa.

O ginasta foi eliminado na última terça-feira (4), com mais de 80% dos votos. Ele ficou sabendo na mesma noite que estava sendo acusado de assédio.

Ele é acusado de balançar os seios da digital influencer, Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e “sarrar” na blogueira, além de esfregar as partes íntimas na cabeça da sister, Flayslane. Ambas estavam sob efeitos do álcool na ocasião. É esperado que as duas participantes também prestem depoimento, mas dentro da casa do reality.