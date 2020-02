Em Autazes, pais são presos suspeitos de estuprar e agredir a própria filha de 3 meses

Redação AM POST*

Uma criança de três meses chegou morta, com sinais de agressão e estupro em um hospital, na madrugada da última quinta-feira (30), no município de Autazes (distante 108 quilômetros de Manaus). O suspeitos do crime são os próprios pais da menina, um homem de 37 e uma mulher de 31, presos em flagrante por homicídio duplamente qualificado.

A polícia foi acionada após funcionários da unidade hospitalar constatarem os sinais de agressão e que a menina morreu de traumatismo crânioencefálico. Exame de conjunção carnal realizado na vítima atestou que ela foi estuprada e que seu hímem (membrana que fecha a parte externa da vagina) foi rompido há mais ou menos um mês.

Para não atrapalhar o andamento das investigações, a Polícia Civil do Amazonas informou que não poderá passar mais detalhes das investigações. O casal está na unidade policial, onde estão sendo realizados os procedimentos cabíveis.