Em Benjamin Constant, jovem é preso após roubar e tentar fugir nadando pelo rio Solimões

Redação AM POST*

Um jovem de 21 anos, suspeito de furto e roubo, foi preso na tarde da segunda-feira (17/02) no município de Benjamin Constant (localizado a 1.121 quilômetros de Manaus), após receber voz de prisão e tentar fugir nadando pelo rio Solimões.

Policiais militares da 2ª Companhia de Polícia Militar (CPM) do município receberam, via linha direta, a informação de que um rapaz havia praticado furto e roubo, utilizando um terçado para ameaçar a vítima, em uma rua do centro da cidade. A guarnição se deslocou até residência do suspeito e deu a ele voz de prisão, ao que ele pulou por uma janela nos fundos, indo se esconder em área de mata fechada da margem esquerda do Solimões.

Os policiais se dirigiram para o local e deram continuidade às buscas nas proximidades do matadouro municipal, conseguindo localizar o suspeito com o auxílio de informações da população. Ao se ver cercado, o homem se atirou no rio Solimões e tentou nova fuga a nado, sendo alcançado por um dos policiais, que o deteve alguns quilômetros rio abaixo.

Reconhecido pela vítima do assalto, o suspeito recebeu voz de prisão, sendo conduzido e apresentado no 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.