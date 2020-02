Em Eirunepé, homem é preso por esfaquear jovem suspeito de agredir e roubar sua filha de 10 anos

Redação AM POST

Alciney Silva dos Santos, conhecido como “Jabar”, de 33 anos, foi preso nessa quinta-feira (13/02) durante uma operação policial no município de Eirunepé (distante 1.160 quilômetros em linha reta da capital). O homem tentou matar um jovem suspeito de agredir e roubar sua filha, uma criança de 10 anos.

De acordo com o investigador Gonzaga Junior, gestor da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, Alciney em via pública, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, momentos depois de tentar contra a vida de um jovem de 21 anos, naquele mesmo dia, por volta das 11h, na ponte da Baixada, do mesmo bairro da prisão.

Conforme o gestor, o crime foi motivado pela agressão que a filha de Alciney, uma criança de 10 anos, sofreu por parte da vítima, quando a mesma tentava roubar da menina o valor de R$ 20. Na ocasião do crime, o homem desferiu três facadas na vítima, que foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar da região.

“O jovem teria batido na filha de Alciney, quando roubou da menina R$ 20, possivelmente, para consumir drogas. Após tomar conhecimento da situação, o pai, em posse de uma faca, foi tomar satisfação com o rapaz, ocasião em que desferiu os golpes que o atingiram. O homem tentou fugir dos policiais, mas foi preso momentos depois do delito”, explicou Gonzaga Junior.

Outro caso

Naquele município, o jovem Vanilson Souza Costa, o “Pedigree”, de 21 anos, também foi preso na mesma data, em sua residência, localizada no conjunto Beija-Flor, bairro São José, por tentar matar uma prima da esposa dele, de 32 anos, que chegou ao local e proferiu palavras de baixo calão ao rapaz, que não se conteve e desferiu seis golpes de faca na mulher. A vítima foi socorrida e levada para a unidade hospitalar da região e o homem foi preso no mesmo local do crime.

Procedimentos

Alciney e Vanilson irão responder pelo crime de tentativa de homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial da cidade, eles irão permanecer na carceragem do lugar à disposição da justiça.

“As vítimas dos dois casos não estão correndo risco de morte”, comentou o gestor Gonzaga Junior.