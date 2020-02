Em Lábrea, idoso é assassinado com golpes de perna-manca e sobrinho é o principal suspeito do crime

Redação AM POST

Um homem, identificado como Francisco Carlos Bezerra, de 24 anos, é o principal suspeito de ter matado a perna-mancadas o próprio tio, um idoso identificado como Miguel Vicente da Silva, de 62 anos. O crime aconteceu no último sábado (1), no município de Lábrea (distante a 702 quilômetros da capital amazonense).

Segundo informações da polícia, a mulher do idoso, identificada como Maria Pereira Leite, de 50 anos, também foi vítima, mas ela sobreviveu e não corre risco de morte. Além do assassinato, foi roubado da casa dos idosos, uma moto modelo Ducar, R$ 280 em espécie, um rifle calibre 22 e um revólver calibre 38.

Após investigações, mensagens foram encontradas no celular do sobrinho com a mulher, ele informando a ela que tinha feito besteira com o tio e sairia do município.

A polícia segue nas investigações e procura o paradeiro de Francisco.