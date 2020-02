Em Manaus, criança recém-nascida é encontrada dentro de lixeira

Redação AM POST

Uma recém-nascida, cerca de 8 meses, foi abandonada viva em uma caixa de sapato e jogada dentro de uma lixeira. O caso aconteceu na avenida Oscar Borel, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Com informações da polícia, populares estavam passando pela avenida quando escutaram o choro da criança e foram ver do que se tratava, ao encontrarem a caixa, viram o bebê ainda com o cordão umbilical e a placenta, imediatamente acionaram os policiais.

Com a chegada dos PMs, o bebê foi levado para a Maternidade Moura Tapajós, mas devido a situação em que se encontrava, o feto não resistiu e morreu na unidade hospitalar.

A Polícia Cívil investiga o caso.