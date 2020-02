Em Manaus, passageiro esfaqueia motorista por ônibus demorar a chegar no destino que ele queria

Redação AM POST

Um motorista de ônibus, de 42 anos, da linha 652, foi esfaqueado nas costas na manhã dessa quinta-feira (27), dentro do Terminal 4, localizado na avenida Camapuã, no bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus.

Conforme relatos da vítima, um passageiro o abordou com xingamentos reclamando da demora para chegar ao destino, quando o motorista revidou as ofensas, o homem o ameaçou com um punhal.

Na ação, o motorista parou o ônibus, saiu correndo, o suspeito o perseguiu e o golpeou nas costas. Populares detiveram o criminoso e o prenderam até a chegada da polícia.

A vítima foi levada a um hospital da capital e seu estado de saúde é estável, não corre risco de morte e o autor do golpe foi levado a delegacia para os procedimentos cabíveis.