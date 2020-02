Emília Ferraz assume o cargo de delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas

Redação AM POST*

A nova delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz Carvalho Moreira, assumiu na manhã desta sexta-feira (21/02) o cargo em substituição ao delegado José Lázaro Ramos da Silva, que estava na função desde o dia 2 de janeiro de 2019. O delegado Tarson Yuri Silva Soares assumiu o cargo de delegado-geral adjunto da instituição, no lugar do delegado Orlando Dário Góis do Amaral em solenidade de passagem de comando da Polícia Civil do Amazonas.

O evento ocorreu no auditório José Elcy Barroso Braga, na Delegacia Geral, situada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade, e contou com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Louismar Bonates; do comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel Ayrton Norte; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel Danízio Valente; e do diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), delegado Rodrigo de Sá.

A deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), e o deputado estadual Carlinhos Bessa (PV), além de delegados, escrivães, investigadores e servidores da instituição, prestigiaram a solenidade. Na ocasião, o secretário da SSP-AM, agradeceu pelos trabalhos desempenhados pelo delegado Lázaro Ramos à frente da instituição e destacou o perfil profissional da delegada Emília Ferraz.

“O governador do Estado nos proporcionou uma oportunidade única com o delegado Lázaro Ramos, pela sua experiência em trazer os primeiros resultados positivos para a Segurança Pública. Agora, por uma estratégia, a delegada Emília Ferraz vem somar com a equipe, e tenho certeza de que algumas ações, que serão tomadas em cima do Plano de Segurança que o governador vai apresentar nos próximos dias, serão bem administrados pela nova delegada-geral, que é uma pessoa extremamente competente. Temos certeza que o trabalho da Polícia Civil terá continuidade”, pontuou Bonates.

A nova delegada-geral ressaltou as diretrizes que serão priorizadas na nova gestão, expressando gratidão ao governador Wilson Lima e ao secretário Bonates. “A forma de retribuir essa confiança é com muito trabalho, vamos dar nosso melhor. Nosso maior desafio é levar segurança para cada indivíduo. É mostrar a presença da polícia na rua, a conversa com a comunidade. O plano de Segurança Pública vai ser lançado em março deste ano. Lá estarão estabelecidas todas as prioridades e estratégias para que sejam devidamente aplicadas, visando o bem da população”, destacou a nova delegada-geral.

Posse

O vice-governador Carlos Almeida deu posse à delegada-geral Emília Ferraz na tarde de quinta-feira (20/02), na sede do Governo do Estado, no bairro Compensa, zona oeste da capital, em reunião que contou com a presença da cúpula da Segurança Pública. Ela se tornou a primeira mulher a comandar a Polícia Civil do Amazonas.

Além da nomeação da delegada Emília Ferraz e do delegado Tarson Yuri Soares, foi nomeada parte da nova diretoria da Polícia Civil. Para os cargos de diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) e do Departamento de Polícia do Interior (DPI) foram nomeados, respectivamente, os delegados Alessandro Albino e Bruno Fraga.

Trajetórias

Primeira mulher a comandar a Polícia Civil do Amazonas, a delegada de carreira Emília Ferraz Carvalho Moreira é formada em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Possui especialização em Segurança Pública, pela Universidade Nilton Lins e mestrado também em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Natural de Teresina, no Piauí, Emília Ferraz ingressou na instituição em dezembro de 2001, após aprovação em concurso público.

A primeira lotação foi no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Novo Israel. Atuou também no 12º e 20º DIPs e Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). Exerceu função no Departamento de Polícia do Interior (DPI) e Departamento de Administração e Finança (DAF).

Em 2008, foi designada para assumir a direção do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), sendo a primeira mulher a responder pela diretoria daquele departamento. A delegada ficou à frente do DRCO por quase cinco anos, até ser convidada para assumir a função de corregedora-auxiliar e, posteriormente, corregedora-geral adjunta na Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública, onde atuou em casos complexos, como o massacre ocorrido em janeiro de 2017, durante rebeliões no sistema prisional do estado.

Emília Ferraz ocupou ainda o cargo de chefe de gabinete da Polícia Civil. Em março de 2019, a delegada recebeu o título de Cidadã do Amazonas pelos relevantes serviços prestados para a população. Mais recentemente, a autoridade policial vinha atuando como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Amazonas (Sindepol-AM).

Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP), de São José do Rio Preto (SP), o delegado Tarson Yuri Silva Soares, 48, é pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito Penal e Processo Penal. Natural de Olímpia (SP), ingressou como delegado na Polícia Civil do Amazonas em janeiro de 2011.

Tarson Yuri atuou como delegado plantonista no 10º e 14º Distritos Integrados de Polícia (DIPs). Como titular, esteve à frente do 17º, 19º e 20º DIPs. O delegado também respondeu pela titularidade da 4ª Seccional Oeste. Por duas vezes, o novo delegado-geral adjunto da instituição foi titular da 6ª Seccional Centro-Oeste. Integrou também a Força-Tarefa que apurou o massacre ocorrido em janeiro de 2017, durante rebeliões no sistema prisional do estado.

A autoridade policial está presidindo a comissão criada para apurar homicídios em unidades prisionais da capital, ocorridos em maio de 2019. Além disso, Tarson Yuri integra o grupo responsável pelo levantamento e análise criminal de roubos praticados dentro dos ônibus do transporte coletivo de Manaus.