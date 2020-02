Empresas com mesmo nome e sócio tem contrato renovado com a prefeitura de Manacapuru

Redação AM POST*

O prefeito de Manacapuru, Beto Dangelo (PROS), estendeu contratos com até setembro deste ano com empresas que possuem o mesmo nome fantasia (Grupo PP empreendimentos) e tem o empresário, Wanderson Cunha dos Santos, como sócio em comum além de ter o mesmo capital social de R$3,6 milhões, conforme site da Receita federal. A informação foi divulgada em reportagem do site Radar Amazônico.

De acordo com publicação do Diário Oficial dos Municípios (DOM) desta segunda-feira (10), a prefeitura de Manacapuru, distante 68 KM de de Manaus, pretende gastar cerca de R$ 4 milhões com transporte escolar terrestre e fluvial e, por isso, renovou os contratos.

Ainda segundo o DOM, o primeiro Termo Aditivo prorrogado até 28 de setembro, já está na quinta renovação pela empresa Rio Solimões Navegação e Transporte Ltda – Epp e custará o montante de R$3,307 milhões aos cofre da prefeitura. O segundo Termo aditivo prorroga os serviços da empresa Pimentel Turismo e Transportes Ltda – Epp, por mais oito meses e no valor de R$ 661,6 mil.

Segundo o Radar Amazônico, a prefeitura de Manacapuru não quis comentar o caso.

Veja publicação: