Epidemia de coronavírus na China afeta produção de celulares Samsung e Motorola em fábrica no Brasil

Redação AM POST*

Os efeitos da epidemia de coronavírus na China começaram a ser sentidos no Brasil. As fabricantes de eletrônicos Samsung, em Campinas, e a Flextronics, empresa de Jaguariúna (SP) que produz os aparelhos celulares da Motorola, já anunciaram a suspensão temporária da linha de produção por falta de componentes. As peças são fabricadas na China.

Na tentativa de de reduzir o número de infectados na epidemia as empresas decidiram estender o recesso do Ano Novo chinês que começou em 24 de janeiro.

“A Samsung apresentou a proposta da paralisação e foi aceita pelos trabalhadores em assembleia. Até o momento, a empresa ficará quarta (12), quinta (13) e sexta-feira (14) desta semana sem produção, mas os próximos dias ninguém sabe como vai ficar. Hoje, a economia é globalizada e uma situação de epidemia como essa, atinge o mundo todo”, explicou Eliezer da Cunha, membro da direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, entidade que representa os trabalhadores da Samsung.

A Flextronics, também formalizou o protocolo de férias coletivas por falta de peças e componentes que deveriam ter vindo da China. A produção da empresa prevê paralisar entre os dias 17 e 26 de fevereiro.