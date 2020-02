Esquerdistas protocolam pedido de cassação contra Flávio Bolsonaro e ele reage: “não serve nem para limpar o furo”

Redação AM POST*

O senado contra Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) reagiu nas redes sociais nesta quarta-feira (19) após parlamentares do PSOL, Rede e PT protocolarem uma representação no Conselho de Ética contra ele, pedindo a cassação de seu mandato por quebra de decoro parlamentar. Envolvimento com milicianos, “rachadinha” e funcionários fantasmas no gabinete da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) estão entre as acusações citadas no pedido.

“Essa representação dos defensores de bandido condenado em 2ª instância (PT/pÇoU/REDE) não serve nem para limpar o furo”, escreveu o senador em sua conta no Instagram.

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) publicou uma foto com os presentes à entrega do pedido de cassação. “O filho do presidente está sendo blindado e protegido. O Brasil não pode aceitar tamanha impunidade”, afirmou a parlamentar.

O PSOL, o PT e a Rede apresentaram nessa manhã pedido de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro por corrupção, lavagem de dinheiro e associação com a milícia. O filho do presidente está sendo blindado e protegido. O Brasil não pode aceitar tamanha impunidade. pic.twitter.com/QV6P2g92Hp — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) February 19, 2020

Entre os argumentos apresentados pelo documento estão o envolvimento do senador com o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, morto em uma operação policial no interior da Bahia no dia 9 de fevereiro. Segundo o Ministério Público do Rio, Adriano teria se beneficiado de um suposto esquema de “rachadinha” no gabinete do então deputado estadual Flávio na Alerj. Ainda de acordo com o MP, a mãe e a ex-mulher de Adriano, Raimunda Veras Magalhães e Danielle Mendonça da Costa Nóbrega, foram nomeadas assessoras de Flávio e transferiam parte do salário ao assessor Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema.

Se o parecer apontar que há bases para instalação de um processo contra Flávio Bolsonaro no conselho, o senador será notificado para apresentar sua defesa prévia. O colegiado, então, será convocado em um prazo de 48 horas para escolha de um relator. A cassação só é efetivada se houver maioria de votos entre os senadores.