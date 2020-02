Estelionatário é preso por alugar e não entregar apartamento para várias pessoas em Manaus

Redação AM POST*

O jovem Sávio Soares Roul, 24, foi preso na tarde de quinta-feira (27/02) suspeito de praticar crime de estelionato. Investigações apontarem que o suspeito alugava um mesmo imóvel, em um condomínio localizado na rua Albânia, bairro Ponta Negra, zona oeste, para inúmeras vítimas e cobrava os valores de R$ 1,5 mil a R$ 2 mil. Ele foi preso em via pública, próximo ao condomínio.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram quando algumas vítimas procuraram a delegacia para formalizar a denúncia contra Sávio. “Após as denúncias, nossa equipe foi ao local. Fizemos campana e esperamos o momento correto, quando o Sávio recebeu o dinheiro e assinou o recibo, então efetuamos a prisão e o indivíduo confessou a autoria do crime”, explicou.

Segundo Torres, o crime tinha início quando Sávio anunciava um apartamento para alugar em um site de compra e vendas e, dessa forma, alugava o mesmo imóvel para diferentes interessados. Após as vítimas efetuarem os depósitos do valor combinado, o infrator deixava de manter contato com elas.

“O imóvel utilizado por Sávio para o cometimento dos delitos pertence, na verdade, a outra pessoa que havia alugado o apartamento para o suspeito. No entanto, a proprietária desconhecia o esquema criminoso”, disse o delegado.

Conforme a Polícia Civil, Sávio é investigado por outros golpes cometidos, envolvendo crediários e leilões de carros, na capital e no interior do estado. O delegado Guilherme Torres ressaltou que o jovem agia com mais outros comparsas, cujas identidades estão sendo investigadas.

“Ele atuava de várias formas. Uma delas era anunciar em um leilão falso, em que ele dizia ser funcionário da receita estadual e que ele conseguia veículos com desconto de 50%. A pessoa efetuava o pagamento e esse veículo nunca aparecia. O prejuízo das vítimas gira em torno de R$ 140 mil até agora”, afirmou Torres.

Sávio foi autuado em flagrante por estelionato. Ao término dos trâmites cabíveis no prédio da unidade policial, o jovem foi levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, zona sul.