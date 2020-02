Família do menino desaparecido Erlon Gabriel denuncia fake news que atrapalhou ação para encontrá-lo

Redação AM POST*

Parentes do menino Erlon Gabriel, de apenas dois anos de idade, que está desparecido desde o último dia 6, foram até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescentes (Depca), nesta terça-feira (18) registrar denúncia contra uma fake news que circula em grupos de WhatsApp desde ontem (17) e atrapalhou uma panfletagem programada pela família que ocorreria nesta manhã na área da Balsa Amarela, no Centro de Manaus.

A notícia, de autoria desconhecida, disseminada nas redes sociais diz que o corpo da criança está enterrado junto ao leito de um igarapé e que o padrasto seria o culpado pelo crime. Parentes do menino cancelaram ação desta manhã.

Após registrar denúncia os familiares fizeram um apelo aos internautas para que parem de compartilhar conteúdos e acusações falsas que comprometem as buscas e o andamento das investigações.

A delegada Joyce Coelho, titular da Depca, juntamente com sua equipe está fazendo buscas para encontrar o garoto desaparecido há cerca de 10 dias.

A autônoma, Maria das Dores, mãe do pequeno Erlon, que acompanhou as buscas na última sexta-feira (14/02), disse que ainda tem esperanças de encontrar o filho com vida e pediu para as pessoas não passarem trotes. “Sei que eles estão aqui para encontrar o corpo do meu filho, mas não é essa a notícia que eu quero receber, tenho esperança de encontrar meu filho com vida e esse pesadelo acabar. Queria pedir para as pessoas não ficarem ligando para passar trotes, pois é um coração de uma mãe que está aqui, aflito, sentindo a falta de um filho”, declarou.