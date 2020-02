Família procura homem que desapareceu após sair de casa, em Manaus

Redação AM POST*

Klinge Veras dos Santos, 28, está desaparecido desde o inicio da tarde de 31 de janeiro deste ano. Conforme a companheira dele, Maria Gomes, por volta de meio-dia da data mencionada, o homem saiu da casa onde eles moram, localizada na rua Nova Canaã, conjunto Vale do Sinal, bairro Cidade Nova, sem dizer aonde iria, e desde então não foi mais visto por familiares.

Quem poder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Klinge, ligar para os números: (92) 99423-7313 ou 99270-3895.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.