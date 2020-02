Família procura homem que desapareceu após sair para trabalhar, em Manaus

Redação AM POST*

Edson Araújo de Andrade, de 46 anos, está desaparecido desde o início da tarde de 15 de fevereiro deste ano. Conforme a filha dele, Evelen Garcia, por volta das 12h30 da data mencionada, o homem saiu da residência onde mora, localizada na rua Louro Abacate, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade, para ir trabalhar no bairro Centro, zona sul de Manaus, e, desde então, não foi mais visto e nem retornou para a casa dos familiares.

Ainda segundo a filha do desaparecido, o homem possui uma tatuagem no braço esquerdo com o desenho de uma mulher despida. Na ocasião, ele estava trajando short vermelho com estampas, camisa vermelha e sandálias de cor azul.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99398-5869/ 99198-5735.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.