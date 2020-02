Família procura jovem que desapareceu no bairro Tarumã

Redação AM POST*

Na manhã desta sexta-feira (28/02), por volta das 11h15, policiais civis da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), registraram Boletim de Ocorrência (BO) sobre o desaparecimento de Erik Batista Rodrigues, 28, que ocorreu na tarde do dia 1° de fevereiro deste ano, na Comunidade Parque São Pedro, conhecida como “Carlinhos da Carbrás”, bairro Tarumã, zona oeste da cidade.

Conforme consta no BO, o tio do rapaz, João Bosco, compareceu à especializada para informar que o sobrinho dele saiu na data mencionada, por volta das 15h, da casa onde ele mora, situada na rua Camilo de Jesus Lima, no bairro e zona mencionada, sem informar para onde iria. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

O noticiante informou ainda que Erik possui três tatuagens, sendo uma no antebraço direito, escrito “Marines”; outra no antebraço esquerdo, escrito “Deus”; e, nas costas, o desenho do sol. No dia em que desapareceu, o homem estava trajando camisa de cor verde, bermuda azul escura e calçava sandálias de cor branca.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Erik que entre em contato com os servidores da especializada pelo número (92) 3214-2268, ou entre em contato com a família, pelos números (92) 99969-7152 ou 99318-9710.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.