Família procura mulher que desapareceu após sair da casa de sua avó, em Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas, por meio dos servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), registrou Boletim de Ocorrência (BO), na manhã desta quinta-feira (27/02), às 9h30, sobre o desaparecimento de Kelly Cristina Silva Chaves, 32, que ocorreu na madrugada do dia 22 de fevereiro deste ano, por volta das 1h, na zona sul de Manaus.

De acordo com o BO, a mãe dela, Laudenice Lustoza, compareceu à unidade policial para informar que no dia do fato, a filha saiu da residência de sua avó, localizada na rua Sorva, bairro Presidente Vargas, na zona mencionada, e desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

A noticiante informou também que Kelly é dependente química. Na ocasião em que desapareceu, ela estava usando camisa preta com estampa, saia preta com franjas na barra e sandálias rosa com correias azuis.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Kelly Cristina que entre em contato com os servidores da especializada pelo número: (92) 3214-2268, ou entre em contato com a família, pelos números: (92) 99262-3525; 98479-7980 ou 99277-9358.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.