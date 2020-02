Gasolina está sendo vendida a R$ 4,67 em Manaus, aponta pesquisa semanal do Procon-AM

O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) realizou nesta quinta-feira (13/02) a pesquisa semanal de preços de combustíveis. O menor valor da gasolina registrado na pesquisa foi de R$ 4,67.

A pesquisa passou por 55 postos de combustíveis de Manaus, com o intuito de acompanhar o comportamento dos preços praticados na capital.

Os fiscais do Procon constataram a prática de menor preço da Gasolina Comum (R$ 4,67) nos postos Samira, Renalto, Mucuripe e Santa Rosa, todos na avenida Carvalho Leal; no posto São Jorge, na avenida Silves; e no posto Mucuripe, da avenida Rodrigo Otávio.

Já o valor mais baixo da Gasolina Aditivada (R$ 4,67) foi registrado no Posto Santa Rosa da avenida Carvalho Leal, 1.562, Cachoeirinha; e no Posto São Jorge da avenida Silves. Neste último, os fiscais também verificaram o menor preço do Etanol (R$ 3,37).

O preço mais baixo do Diesel S10 (R$ 3,69) foi encontrado no Posto Sideral, situado na rua Emílio Moreira, Praça 14, enquanto o do Diesel Comum (R$ 3,52) foi verificado no posto Mucuripe da Av. Rodrigo Otávio.