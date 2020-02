Gilberto Gil polemiza após afirmar que “Deus é uma invenção do homem”

Redação AM POST

O cantor Gilberto Gil, gerou polêmica nas redes sociais após declarar que Deus é uma invenção do homem no programa Papo de Segunda Verão, nesta segunda-feira (17), no canal GNT.

Em conversa com Fábio Porchat, João Vicente, Emicida e Francisco Bosco, Gil afirmou que: “Ninguém sabe quais são os desígnios de Deus, porque Ele quer que seja assim ou porque Ele quer que seja assado. Eu costumo dizer que nós é que criamos isso. Deus é uma invenção do homem. A crença geral é que é o oposto, que o homem é que foi criado por Deus. No modo geral, a crença normatiza procedimentos e comportamentos, é uma coisa que as religiões adotam e isso acaba, na maioria dos casos, levando as pessoas a uma adoção de uma maneira de ser relativa àqueles preceitos e mandamentos de Deus”.

O ex-ministro da Cultura da época do governo Lula disse que quando criança chegou a seguir o catolicismo, mas encontrou “outras formas de interpretar a realidade” e afirmou que, por um respeito cultural, ainda diz “Graças a Deus”, mas criticou “a pessoa tenha círculos religiosos que querem o extermínio dos outros, o desaparecimento do próximo, negando a função de amor”.

No Twitter, internautas criticaram a fala do cantor e citaram as suas músicas ‘Andar com Fé e Se Eu Quiser Falar com Deus’.