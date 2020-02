Redação AM POST*

A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, usou dinheiro da cota parlamentar para divulgar seu mandato durante o recesso parlamentar de janeiro. A informação é do site O Antagonista.

Baseado em notas fiscais públicas o site afirma que a petista gastou R$ 10 mil do cotão para imprimir 10 mil cartilhas com sua prestação de contas. E pagou mais R$ 1,2 mil para uma empresa de marketing digital divulgar as informações via WhatsApp.

Veja notas fiscais são públicas: