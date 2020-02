Governador de Roraima lança pré-candidatura de Josué Neto à prefeitura de Manaus

Redação AM POST

O governador de Roraima, Antonio Denarium, lançou a pré-candidatura à prefeitura de Manaus na eleições deste ano do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, durante evento evento do Aliança pelo Brasil em Boa Vista neste sábado (8).

“Se Deus quiser, está aqui o Josué, que vai ser o nosso prefeito de Manaus. Ai sim Roraima e o Amazonas juntos por uma causa só, juntos com nosso presidente Bolsonaro”, declarou Antonio Denarium.

Movimentos têm ocorrido por todo o Brasil, com intuito de coletar assinaturas para fundar oficialmente o partido de Jair Bolsonaro (sem partido). Em Manaus, evento organizado por Josué Neto, no dia 25 de Janeiro, conseguiu coletar 5 mil assinaturas em favor da criação do Aliança Pelo Brasil.

Veja vídeo:



Meta Nacional

A meta para a sigla em formação é alcançar 492.015 inscrições, quantidade necessária para criação de 1 partido, até o final de janeiro de 2020, quando o judiciário retorna de recesso. A partir daí, cabe ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) analisar o pedido de criação da legenda. Para que o partido possa concorrer nas eleições de 2020, o processo deve ser aprovado até o início de abril, 6 meses antes do pleito.