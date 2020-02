Havan abre seleção de emprego em Manaus; confira

Redação AM POST*

A rede multilojas Havan anunciou a abertura de seleção para contratação de mil trabalhadores para integrar o futuro quadro de funcionários da empresa em Manaus. No final do ano passado dono da empresa, Luciano Hang, anunciou que vai abrir em 2020 quatro lojas na capital amazonense.

Cadastro no banco de talentos da Havan pode ser feito por meio da Internet. Para concorrer as vagas, o candidato deve seguir o seguinte passo a passo: acessar o endereço oficial da Havan [clicando aqui], logo em seguida clicar na opção ‘Lojas a serem inauguradas’, em seguida clicar na opção ‘Manaus’ e por último no campo preenchimento do currículo.

Ainda não há previsão de quando as lojas serão inauguradas, e nem foi especificado quais são os cargos que os novos funcionários ocuparão. Esta previsto que as lojas sejam na Ponta Negra, Zona Oeste; Avenida das Torres e no Shopping Via Norte, localizado no bairro Monte das Oliveiras, ambas na Zona Norte.