Homem com transtorno mental que veio da Venezuela para Manaus desaparece após seguir para Porto Velho

Redação AM POST*

Renzo Javier Garcia Fillip, 35, está desaparecido desde o inicio da tarde de 5 de fevereiro deste ano. Conforme o irmão dele, Richard Filip, o homem possui transtorno mental e veio da Venezuela para Manaus com o objetivo de comprar uma passagem de barco para Porto Velho, porém, ele não seguiu o percurso programado e não deu mais notícias. Renzo foi visto pela última vez na avenida Constantino Nery, bairro flores, zona centro-sul da capital.

Quem poder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Renzo Fillip, ligar para o número:(95) 98408-1701.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.