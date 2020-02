Homem desparece ao retornar de Manaus para o ramal do Pau Rosa

Redação AM POST*

Deyverson Marinho de Souza, 26 anos, está desaparecido desde manhã do dia 11 de fevereiro deste ano. Segundo o tio dele, Milton Soares, no dia em que desapareceu, o jovem estava indo para a residência dele, localizada na Rodovia Federal BR-174, quilômetro 21 do ramal do Pau Rosa.

Na ocasião, ele teria vindo para Manaus comprar o material escolar dos filhos e, no momento de retornar para casa, desapareceu. O último contato que Deyverson fez com família foi por meio de ligação, quando ele estava na barreira policial, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

Quem poder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Deyverson, ligar para o número: (92) 99109-5886.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.